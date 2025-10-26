Maurizi | Tante assenze ho diverse opzioni Abbiamo provato anche Meola prima punta

Agenore Maurizi gioca a nascondino, nel consueto pre-partita che precede la sfida all’Helvia Recina. E’ un derby, riveste la sua importanza di classifica e di campanile, ma stavolta l’Ancona arriva all’appuntamento con diverse assenze e con qualche legittimo dubbio, da parte del mister, sull’undici da schierare: "A Macerata cercheremo di mettere in campo le nostre forze, abbiamo svolto un’ottima rifinitura, e come sempre ci faremo trovare pronti. Ci affideremo sempre al consueto modulo, non cambiamo nulla, anche se, certo, cambiamo qualche calciatore, viste le assenze, ma abbiamo giocatori adeguati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

