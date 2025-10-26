Maurelli trainer al Liguria Active Day | Così ho reso la ritmica accessibile a tutti

Gazzetta.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Alessia Maurelli, icona della ginnastica ritmica ed ex capitana delle Farfalle, a margine del Liguria Active Day, l’evento organizzato da Gazzetta Active e Regione Liguria, con la collaborazione del Comune di Recco, andato in scena il 25 ottobre nella splendida cornice del lungomare Bettolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

maurelli trainer al liguria active day cos236 ho reso la ritmica accessibile a tutti

© Gazzetta.it - Maurelli, trainer al Liguria Active Day: “Così ho reso la ritmica accessibile a tutti”

Argomenti simili trattati di recente

maurelli trainer liguria activeLiguria Active Day 2025: una giornata tra mare, lezioni coi campioni e cultura dello sport - L'evento, organizzato da Gazzetta Active assieme al comune di Recco, ha celebrato la Liguria come Best European Region of Sport 2025. Riporta msn.com

maurelli trainer liguria activeA Recco arriva “Liguria Active Day”, l'evento in piazza dedicato a sport e benessere - Sabato 25 ottobre, dalle ore 14 alle ore 19 sul Lungomare Bettolo di Recco, appuntamento con la prima edizione del “Liguria Active Day”, l’evento di piazza promosso da Regione Liguria e Gazzetta ... Si legge su genovatoday.it

Active Zone: sabato con Alessia Maurelli e Clemente Russo. Il programma della 3ª giornata - Il Festival dello Sport entra nel vivo: la giornata di sabato sarà ricchissima di appuntamenti al Gazzetta Active Village (in collaborazione con ASI) di Piazza Dante, Trento, dove sono previste ben 7 ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Maurelli Trainer Liguria Active