Matteo non ce l' ha fatta | è morto l' operaio edile precipitato da un ponteggio di oltre 4 metri

26 ott 2025

Non ce l'ha fatta Matteo Di Perna, l'operaio edile di 58 anni, precipitato dal ponteggio di una palazzina in allestimento nel centro di Carpino, sul Gargano, nella mattinata di venerdì 24 ottobre. Troppo gravi le ferite e le fratture riportate nella caduta, avvenuta da un'altezza di circa 4 metri. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

