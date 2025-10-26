Matteo Berrettini e la giusta scelta strategica di saltare Parigi Dove giocherà l’ultimo torneo prima della Coppa Davis
Ufficialmente Matteo Berrettini era iscritto alle qualificazioni dell’ultimo Masters 1000 dell’anno, quello di Parigi. Ma dalle parti della Defense, verso Nanterre, lui non s’è mai visto. Il romano, infatti, ha deciso di rinunciare al tabellone cadetto dell’unico dei due 1000 rimasti con un tabellone a 56 invece che a 96 giocatori (l’altro è Montecarlo). E la scelta è stata sostanzialmente corretta. In pochi, del resto, avrebbero optato, dopo tre ore abbondanti giocate al giovedì e un match comunque molto lottato al venerdì, per lasciare rapidamente Vienna, andare a Parigi per giocare delle qualificazioni anche con un certo fattore di rischio. 🔗 Leggi su Oasport.it
