Matteo Berrettini e la giusta scelta strategica di saltare Parigi Dove giocherà l’ultimo torneo prima della Coppa Davis

Oasport.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ufficialmente Matteo Berrettini era iscritto alle qualificazioni dell’ultimo Masters 1000 dell’anno, quello di Parigi. Ma dalle parti della Defense, verso Nanterre, lui non s’è mai visto. Il romano, infatti, ha deciso di rinunciare al tabellone cadetto dell’unico dei due 1000 rimasti con un tabellone a 56 invece che a 96 giocatori (l’altro è Montecarlo). E la scelta è stata sostanzialmente corretta. In pochi, del resto, avrebbero optato, dopo tre ore abbondanti giocate al giovedì e un match comunque molto lottato al venerdì, per lasciare rapidamente Vienna, andare a Parigi per giocare delle qualificazioni anche con un certo fattore di rischio. 🔗 Leggi su Oasport.it

matteo berrettini e la giusta scelta strategica di saltare parigi dove giocher224 l8217ultimo torneo prima della coppa davis

© Oasport.it - Matteo Berrettini e la giusta scelta strategica di saltare Parigi. Dove giocherà l’ultimo torneo prima della Coppa Davis

Approfondisci con queste news

matteo berrettini giusta sceltaMatteo Berrettini e la giusta scelta strategica di saltare Parigi. Dove giocherà l’ultimo torneo prima della Coppa Davis - Ufficialmente Matteo Berrettini era iscritto alle qualificazioni dell'ultimo Masters 1000 dell'anno, quello di Parigi. Riporta oasport.it

matteo berrettini giusta sceltaMatteo Berrettini svela il suo obiettivo: "Vorrei arrivare in forma alla Coppa Davis" - Matteo Berrettini si è spinto fino ai quarti di finale nell'Atp 500 di Vienna, cedendo il passo all'australiano Alex de Minaur (testa di serie numero 3 del ... Si legge su msn.com

matteo berrettini giusta sceltaATP Vienna, Berrettini: “Sto recuperando velocemente, spero di arrivare al meglio per la Davis” - Interviste | “Non mi sentivo pimpante come ieri, è normale” dice Matteo dopo la sconfitta contro De Minaur. Riporta ubitennis.com

Cerca Video su questo argomento: Matteo Berrettini Giusta Scelta