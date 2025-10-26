Mattarella | Speranza di pace si estenda dal Medio Oriente all’Ucraina

L’ appello alla pace del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso all’ incontro internazionale ‘Osare la pace’, promosso dalla comunità di Sant’Egidio, a Roma. “L’auspicio è che la ‘ scintilla di speranza ‘, come l’ha definita Leone XIV, innescata in Terra Santa, si estenda anche all’Ucraina “, ha detto il capo dello Stato nel suo intervento. “Spietatezza dell’aggressione russa non accenna a diminuire”. Per quanto riguarda l’Ucraina, ha detto Mattarella, “ le iniziative negoziali stentano ancora a prendere concretezza mentre le sofferenze di bambini, donne, uomini procurate dalla spietatezza dell’aggressione russa non accennano a diminuire. 🔗 Leggi su Lapresse.it

