Mattarella | Speranza di pace si estenda dal Medio Oriente all’Ucraina

L’ appello alla pace del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso all’ incontro internazionale ‘Osare la pace’, promosso dalla comunità di Sant’Egidio, a Roma. “L’auspicio è che la ‘ scintilla di speranza ‘, come l’ha definita Leone XIV, innescata in Terra Santa, si estenda anche all’Ucraina “, ha detto il capo dello Stato nel suo intervento. “Spietatezza dell’aggressione russa non accenna a diminuire”. Per quanto riguarda l’Ucraina, ha detto Mattarella, “ le iniziative negoziali stentano ancora a prendere concretezza mentre le sofferenze di bambini, donne, uomini procurate dalla spietatezza dell’aggressione russa non accennano a diminuire. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mattarella: “Speranza di pace si estenda dal Medio Oriente all’Ucraina”

Argomenti simili trattati di recente

Oggi al Quirinale ho partecipato all’incontro tra il Presidente Mattarella e Papa Leone XIV, insieme a tutto il Governo e alle più alte autorità dello Stato. La prima visita ufficiale del nuovo Pontefice rappresenta un segnale di grande speranza: il suo ruolo di mes - X Vai su X

È durato oltre mezz'ora il colloquio privato tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Papa Leone XIV al Quirinale. La situazione in Medio Oriente al centro dell'incontro. Mattarella ha detto: "Oggi c'è una scintilla di speranza - come Vostra Santità - facebook.com Vai su Facebook

Mattarella: “Speranza di pace si estenda dal Medio Oriente all’Ucraina” - L'appello alla pace del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso all'incontro internazionale 'Osare la pace', promosso dalla comunità ... Secondo lapresse.it

Mattarella: 'La forza è di nuovo la misura delle relazioni internazionali, serve dialogo e mediazione' - Per Mattarella "l'auspicio è che la 'scintilla di speranza', come l'ha definita Leone XIV, innescata in ... Si legge su ansa.it

Mattarella: la forza è di nuovo misura delle relazioni internazionali - "Il nazionalismo da opporre ad altri nazionalismi nasce, in fondo, dal considerare gli altri popoli come nemici, se non come presenze abusive o addirittura inferiori per affermare con la prepote ... Da msn.com