Mattarella | pace non è sogno per illusi

18.25 "L'auspicio è che la "scintilla di speranza",come l'ha definita Leone XIV, innescata in Terra Santa si estenda anche all'Ucraina, dove le iniziative negoziali stentano ancora a prendere concretezza mentre le sofferenze di bambini, donne, uomini procurate dall' aggressione russa non accennano a diminuire". Così il Presidente Mattarella Intervenendo all'incontro 'Osare la pace', organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio, sottolinea: "I processi di pace hanno bisogno di perseveranza, pazienza".Pace non sia "sogno per illusi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it