Mattarella | pace non è sogno per illusi

Servizitelevideo.rai.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

18.25 "L'auspicio è che la "scintilla di speranza",come l'ha definita Leone XIV, innescata in Terra Santa si estenda anche all'Ucraina, dove le iniziative negoziali stentano ancora a prendere concretezza mentre le sofferenze di bambini, donne, uomini procurate dall' aggressione russa non accennano a diminuire". Così il Presidente Mattarella Intervenendo all'incontro 'Osare la pace', organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio, sottolinea: "I processi di pace hanno bisogno di perseveranza, pazienza".Pace non sia "sogno per illusi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Mattarella, pericoloso crinale, riprendere la via del dialogo - "In questi ultimi anni &#232; cresciuto il timore che il mondo sia avviato lungo un pericoloso crinale, animato da una diffusa logica di prevaricazione e viepiù segnato da conflitti laceranti. Segnala ansa.it

Mattarella, serve pace e collaborazione internazionale - Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando oggi ad Astana una rappresentanza della comunità italiana. Si legge su ansa.it

Mattarella, pace responsabilità collettiva da non evadere - Osserviamo "numerosi conflitti armati che affliggono popoli e aree anche a noi vicine, e che pensavamo di avere da tempo riposto negli angoli della nostra memoria collettiva. Scrive notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Pace 232 Sogno