Mattarella | oggi spesso violenza verbale che sfocia in teppismo

Roma, 26 ott. (askanews) – Violenza verbale e atteggiamenti teppistici. Lo sottolinea il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo ad un evento organizzato da S. Egidio. “Come ha ricordato Sua Santità Leone XIV, “serve disarmare gli animi e disarmare le parole per poter realmente favorire la pace”. Faccio mio il suo appello di pochi giorni fa, in occasione della visita al Quirinale, affinché – sottolinea il capo dello Stato – si “continui a lavorare per ristabilire la pace in ogni parte del mondo e perché sempre più si coltivino e si promuovano principi di giustizia, di equità e di cooperazione tra i popoli, che ne sono irrinunciabilmente alla base””. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

