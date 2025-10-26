Mattarella | La speranza di una pace stabile a Gaza si propaghi anche in Ucraina

L'Incontro Internazionale "Osare la Pace" organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio diventa l'occasione per Sergio Mattarella per lanciare un forte messaggio di pace stabile anche nell'Este dell'Europa, dopo il percorso che sembra seriamente essersi incardinato in Medio Oriente: " L'auspicio è che la 'scintilla di speranza', come l'ha definita Papa Leone XIV, innescata in Terra Santa si estenda anche all'Ucraina, dove le iniziative negoziali stentano ancora a prendere concretezza mentre le sofferenze di bambini, donne, uomini procurate dall'aggressione russa non accennano a diminuire - ha affermato il Presidente della Repubblica -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

