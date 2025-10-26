Mattarella | La speranza di una pace stabile a Gaza si propaghi anche in Ucraina
L'Incontro Internazionale "Osare la Pace" organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio diventa l'occasione per Sergio Mattarella per lanciare un forte messaggio di pace stabile anche nell'Este dell'Europa, dopo il percorso che sembra seriamente essersi incardinato in Medio Oriente: " L'auspicio è che la 'scintilla di speranza', come l'ha definita Papa Leone XIV, innescata in Terra Santa si estenda anche all'Ucraina, dove le iniziative negoziali stentano ancora a prendere concretezza mentre le sofferenze di bambini, donne, uomini procurate dall'aggressione russa non accennano a diminuire - ha affermato il Presidente della Repubblica -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
Oggi al Quirinale ho partecipato all’incontro tra il Presidente Mattarella e Papa Leone XIV, insieme a tutto il Governo e alle più alte autorità dello Stato. La prima visita ufficiale del nuovo Pontefice rappresenta un segnale di grande speranza: il suo ruolo di mes - X Vai su X
È durato oltre mezz'ora il colloquio privato tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Papa Leone XIV al Quirinale. La situazione in Medio Oriente al centro dell'incontro. Mattarella ha detto: "Oggi c'è una scintilla di speranza - come Vostra Santità - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella: "La speranza di una pace stabile a Gaza si propaghi anche in Ucraina" - Il Presidente della Repubblica interviene all'Incontro Internazionale organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio intitolato "Osare la Pace": "Perseveriamo in una risposta comune, equilibrata, mossa dal ... Si legge su msn.com
Mattarella "La speranza di pace si estenda dal Medio Oriente all'Ucraina" - Sheikh, con i primi passi di intesa tra le parti in conflitto in Medio Oriente e con il rilascio degli ostaggi, ci ric ... Secondo laprovinciacr.it
Mattarella all'incontro "Osare la pace": "Servono dedizione e costanza" - Tre giorni di dibattiti con il capo dello Stato, il cardinale Zuppi e leader religiosi. Riporta msn.com