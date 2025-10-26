Mattarella | La speranza da Gaza si estenda all’Ucraina

ROMA – “L’auspicio è che la “scintilla di speranza”, come l’ha definita Leone XIV, innescata in Terra Santa si estenda anche allUcraina, dove le iniziative negoziali stentano ancora a prendere concretezza mentre le sofferenze di bambini, donne, uomini procurate dall’aggressione russa non accennano a diminuire. Quanto avviene ci impone di perseverare in una risposta comune, equilibrata, mossa dal senso di giustizia e di rispetto per la legalità internazionale, dalla vigenza universale dei diritti dell’uomo. Sono i principi in cui si riconosce la Repubblica Italiana”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all’Incontro Internazionale “Osare la Pace” organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

