"La pace va cercata, coltivata e 'osata', per citare l'evocativo titolo scelto quest'anno". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'incontro internazionale 'Osare la pace', promosso dalla comunità di Sant'Egidio. "Come ha ricordato Sua Santità Leone XIV, - ha proseguito - 'serve disarmare gli animi e disarmare le parole per poter realmente favorire la pace'. Faccio mio il suo appello di pochi giorni fa, in occasione della visita al Quirinale, affinché, come ha detto, si 'continui a lavorare per ristabilire la pace in ogni parte del mondo e perché sempre più si coltivino e si promuovano principi di giustizia, di equità e di cooperazione tra i popoli, che ne sono irrinunciabilmente alla base'". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mattarella: "La pace va coltivata, serve disarmare gli animi"