Un passato che ritorna, tra nazionalismi e il “cinismo” nel percepire il “costo” della guerra “come inferiore a quello del pace”. Nel suo intervento al convegno ‘Osare la pace’, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si interroga sul metro di valutazione degli atteggiamenti nel contesto geopolitico: “Risulta oscuro come comportamenti ritenuti generalmente riprovevoli, se non severamente censurabili, quando relativi alle normali relazioni umane, abbiano la pretesa, nelle relazioni internazionali, di essere considerati fatti politici”, ha detto il capo dello Stato sottolineando come invece al dialogo “viene attribuito, anziché il carattere della fortezza, il segno di una debolezza, di una remissività”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mattarella: “Il ‘costo’ della guerra viene spesso percepito come inferiore a quello della pace”