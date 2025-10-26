Matri individua cosa manca alla Juve | Nella mia squadra sentivi tanto la presenza di Andrea Agnelli adesso… Poi dice questo sugli attaccanti

Matri ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Lazio Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sul match. Matri ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Lazio Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. PAROLE – «Manca un po’ l’impronta della società e della famiglia Agnelli. Nella mia Juve Andrea Agnelli sentivi la sua presenza era sempre in campo tutti i giorni». SULL’ATTACCO – «La manovra non è molto fluida. La palla va portata agli attaccanti, si stanno cercando molto le situazioni individuali di Yildiz e Conceicao. Manca una manovra che possa portare palla agli attaccanti». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

