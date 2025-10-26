Matilde Montanari vince la 38a edizione di Percoto Canta

Arriva dall’Emilia Romagna, precisamente da Forlì, la vincitrice della 38a edizione di Percoto Canta, festival diventato un vero e proprio punto di riferimento per tanti cantanti provenienti da tutta Italia. La giovane  Matilde Montanari  ha convinto la giuria di qualità nella finalissima che si è svolta ieri, 25 ottobre, sul palco del teatro del Teatro Verdi di Gorizia. Una serata, che tra canzoni, ospiti e solidarietà ha trasformato il teatro cittadino in “una piccola Sanremo”. I premiati La prestigiosa giuria di qualità, composta da Bianca Atzei, Luca Pitteri, Umberto Labozzetta, Massimo Della Pelle e Daniela Plos, oltre a Montanari, vincitrice del super premio da 10 mila euro così come anche del nuovo “premio social”, ha assegnato il secondo posto a  La Landucci  (Lucca) e al terzo la triestina  Angela Cotterle. 🔗 Leggi su Udine20.it

