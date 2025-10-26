Matilde Montanari incanta e vince la 38esima edizione di Percoto Canta
È la giovane Matilde Montanari, cantautrice di Forlì, la vincitrice della 38ª edizione di Percoto Canta, il festival che da quasi quarant’anni rappresenta un trampolino di lancio per nuovi talenti della musica italiana. La finale si è svolta ieri sera, 25 ottobre, sul palco del Teatro Verdi di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Matilde Montanari (FC), stasera ha cantato la cover di “AND I'M TELLING YOU” e l’inedito “OGNI GOCCIA DEL MARE” durante la serata finale di #PercotoCanta25 | @matildemontanari_ - facebook.com Vai su Facebook
Matilde Montanari vince la 38a edizione di Percoto Canta - Arriva dall’Emilia Romagna, precisamente da Forlì, la vincitrice della 38a edizione di Percoto Canta, festival diventato un vero e proprio punto di riferimento per tanti cantanti provenienti da tutta ... Secondo udine20.it