Matilde Montanari incanta e vince la 38esima edizione di Percoto Canta

È la giovane Matilde Montanari, cantautrice di Forlì, la vincitrice della 38ª edizione di Percoto Canta, il festival che da quasi quarant’anni rappresenta un trampolino di lancio per nuovi talenti della musica italiana. La finale si è svolta ieri sera, 25 ottobre, sul palco del Teatro Verdi di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

++ LA GIOVANE MATILDE MONTANARI VINCE LA 38ESIMA EDIZIONE DI PERCOTO CANTA ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/friuli-venezia-giulia/giovane-matilde-montanari-vince-edizi - facebook.com Vai su Facebook

Matilde Montanari incanta e vince la 38esima edizione di Percoto Canta - La giuria di qualità, composta da Bianca Atzei, Luca Pitteri, Umberto Labozzetta, Massimo Della Pelle e Daniela Plos, ha premiato Montanari con il primo posto e con il nuovo premio social, oltre al su ... Secondo udinetoday.it

Matilde Montanari vince la 38a edizione di Percoto Canta - Arriva dall’Emilia Romagna, precisamente da Forlì, la vincitrice della 38a edizione di Percoto Canta, festival diventato un vero e proprio punto di riferimento per tanti cantanti provenienti da tutta ... Si legge su udine20.it