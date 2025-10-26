Matelica strapazza anche Rovigo C’è la terza vittoria in tre partite
SOLMEC 57 THUNDER MATELICA 70 SOLMEC: Stoichkova 8, Viviani 2, Castelli 9, Stavrov 4, Cremona 5, Zanetti 23, Nako Moni Luma 2, Leghissa 2, Mutterle, Novati 2. All. Pegoraro. HALLEY THUNDER MATELICA: Trzeciak 7, Cabrini 16, Bacchini, Chiovato 9, Battellini, Gramaccioni 18, Lo Russo, Bonvecchio, Lizzi 2, Offor 4, Pilakouta 14. All. Matassini. Arbitri: Secchieri di Venezia e De Rico di Venezia. Parziali: 15-17 (15-17), 33-29 (18-12), 46-50 (13-21), 57-70 (11-20). Grande sfida agonistica quella andata in scena ieri sera al palasport di Rovigo tra due squadre molto solide. Alla fine l’ha spuntata la formazione matelicese di Alberto Matassini che resta a punteggio pieno dopo quattro giornate del campionato di serie A2 (tre vittorie su tre gare disputate, più un turno di riposo già osservato). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it