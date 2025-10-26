Mastrangelo | Se dovessi restituire uno scudetto mi terrei quello di Calciopoli e darei indietro quello di Conte

L’Inter è uscita sconfitta dal Maradona per 3-1 in una gara nervosa e certamente condizionata e indirizzata da un gravissimo errore arbitrale di Mariani. Il direttore di gara non fischia un contatto in area nerazzurra su Di Lorenzo salvo poi tornare sui suoi passi 5 secondi dopo su richiamo del guardalinee distante 30 metri. L’arbitro si è fidato del suo assistente rinnegando la sua decisione iniziale. E il Var, essendoci contatto e non chiaro errore non è potuto intervenire: la decisione resta quella di campo e di libera interpretazione dell’arbitro. Nel secondo tempo la gara si è innervosita e dopo il battibecco tra Lautaro e Conte, i nerazzurri sono spariti dal campo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it