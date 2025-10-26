Il docente e manager spiega perché Xi e Modi sono pronti a ridurre l’import di greggio da Mosca: «Il 70% dell’export dell’area asiatica è fatturato in valuta americana. Di fatto Trump può sottrarre agli operatori commerciali e alle banche la possibilità di operare». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Massimo Nicolazzi: «La Cina teme più il dollaro che le sanzioni»