Massimo Nicolazzi | La Cina teme più il dollaro che le sanzioni
Il docente e manager spiega perché Xi e Modi sono pronti a ridurre l’import di greggio da Mosca: «Il 70% dell’export dell’area asiatica è fatturato in valuta americana. Di fatto Trump può sottrarre agli operatori commerciali e alle banche la possibilità di operare». 🔗 Leggi su Laverita.info
