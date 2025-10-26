massimo lovati testimonial per cliniche dentali

L'avvocato Massimo Lovati, da quando ha lasciato la difesa di Andrea Sempio, è quasi sparito dalla tv. Giustamente, direbbe qualcuno, visto che non è più l'avvocato dell'unico indagato della nuova indagine per l'omicidio di Chiara Poggi. Ma non è del tutto sparito dai radar, perché in tv al posto suo ci va l'avvocato Fabrizio Gallo, suo difensore in una causa per diffamazione, e poi perché sui social continua a essere molto presente, anche se non nelle stesse vesti. Poco prima che il suo incarico venisse revocato, infatti, l'avvocato aveva annunciato in tv che sarebbe andato in Albania per rifarsi i denti in qualità di testimonial di una clinica dentale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

