La concorrenza c’era ed era pure agguerrita: a contendersi 11 titoli italiani di boccia paralimpica, erano 165 atleti arrivati da 16 regioni. I titoli messi in palio nel bocciodromo di Sesto Fiorentino erano validi sia per la specialità Dir sia per la specialità Hf Sitting e Standing. La trasferta in Toscana è stata positiva per l’associazione Asd Silvia Tremolada, che ha mandato sul gradino più ambito del podio Massimo Gentili, 40 anni, e Michele Gualtieri, 50 anni. Si sono imposti nella categoria Dir. Gentili è nato a Tricase, in provincia di Lecce, mentre Gualtieri è nato a Monza. Il sindaco Paolo Pilotto si congratulerà con i due boccisti in municipio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Massimo e Michele conquistano il trono italiano