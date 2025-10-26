Massimiliano Rosolino e le lacrime di Filippo Magnini | che battaglia silenziosa sta combattendo con Natalia Titova?

Nella puntata di ieri sera di Ballando con le stelle un momento di commozione ha preso il sopravvento sulla gara di ballo. Ne è stato protagonista l’ex nuotatore Filippo Magnini che, commosso dopo la sua ottima prova di rumba, ha rivolto un pensiero all’amico Massimiliano Rosolino e alla “battaglia silenziosa” che da tempo sta combattendo. Uno dei giudici ha rivelato che il riferimento potesse essere alla sua compagna Natalia Titova. La ballerina, infatti, soffre di osteomielite, una grave infiammazione dell’osso causata da un agente infettivo, nella maggior parte dei casi un batterio, che penetra nel tessuto scheletrico scatenando una risposta infiammatoria acuta o cronica. 🔗 Leggi su Cultweb.it

