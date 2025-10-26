Massimiliano Rosolino che malattia ha? Che problemi nasconde? Ecco la verità svelata da Magnini
Di recente, il nome di Massimiliano Rosolino è tornato al centro dell’attenzione, non solo per la sua carriera sportiva e televisiva, ma per alcune dichiarazioni che hanno toccato la sua sfera più personale. A parlarne è stato Filippo Magnini durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, dove l’ex nuotatore si è lasciato andare a un momento di forte emozione, rivelando un pensiero speciale per il suo amico e collega. Le sue parole hanno immediatamente destato la curiosità del pubblico e dei fan, che si sono chiesti se Rosolino stesse attraversando un periodo difficile legato alla salute. Massimiliano Rosolino che malattia ha? Che problemi ha?. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Altre letture consigliate
Di cosa soffre Massimiliano Rosolino - facebook.com Vai su Facebook
Al via la nuova edizione dello storico talent di Rai 1. Le esibizioni della prima puntata con Milly Carlucci quest'anno affiancata da Massimiliano Rosolino. - X Vai su X
Cos’è successo a Massimiliano Rosolino? Filippo Magnini piange a Ballando/ Spunta l’ombra di una malattia - Perché Filippo Magninie scoppiato a piangere a Ballando con le stelle 2025? Si legge su ilsussidiario.net
Ballando, Filippo Magnini in lacrime per Massimiliano Rosolino: «Combatte una battaglia silenziosa». E un giudice svela (non volendo) il motivo - L'ex nuotatore si lasci andare dopo un commento di Ivan Zazzaroni, ma il motivo della sua commozione non ha nulla a che fare con la ... Da msn.com
Filippo Magnini in lacrime per Rosolino a Ballando: “Sorride sempre ma combatte una battaglia che nessuno sa” - Filippo Magnini non trattiene la commozione a Ballando con le Stelle e, dopo la sua esibizione, dedica un pensiero a Massimiliano Rosolino, che quest'anno ... fanpage.it scrive