Massimiliano Rosolino caos sui social dopo le lacrime di Magnini a Ballando | cosa è successo

È basta un'allusione, neppure troppo velata, fatta da Filippo Magnini in merito ad alcuni problemi personali - che Massimiliano Rosolino sta vivendo in gran segreto - a scatenare il caos in rete. Nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le stelle l'ex nuotatore ha rivolto al collega un messaggio di vicinanza senza, però, svelare i motivi personali che si celano dietro al difficile momento, che Rosolino sta vivendo e sul web si è aperto un vero e proprio caso. Malattia, lutto, problemi personali. Cosa stia affrontando Massimiliano Rosolino non è chiaro, ma le lacrime versate da Filippo Magnini in diretta durante l'ultima puntata dello show del sabato sera di Rai1 hanno lasciato il segno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Massimiliano Rosolino, caos sui social dopo le lacrime di Magnini a Ballando: cosa è successo

Altre letture consigliate

Un momento di forte commozione e apprensione. Cos’è successo a Massimiliano Rosolino ? - facebook.com Vai su Facebook

Al via la nuova edizione dello storico talent di Rai 1. Le esibizioni della prima puntata con Milly Carlucci quest'anno affiancata da Massimiliano Rosolino. - X Vai su X

Massimiliano Rosolino, caos sui social dopo le lacrime di Magnini a Ballando: cosa è successo - Durante l'ultima puntata di Ballando Filippo Magnini ha parlato dei problemi personali che Rosolino sta vivendo e sui social è esploso il caso ... ilgiornale.it scrive

Le lacrime di Magnini per i problemi di salute di Massimiliano Rosolino: che cosa sta succedendo? - Le lacrime di Filippo Magnini per Massimiliano Rosolino hanno fatto preoccupare tutti: che cosa sta succedendo all'inviato di Ballando con le stelle? Lo riporta ultimenotizieflash.com

Massimiliano Rosolino, il dolore silenzioso: cosa è successo all’ex campione - Momento di grande emozione in televisione a Ballando con le Stelle con Filippo Magnini che ha parlato dell'amico Massimiliano Rosolino. Si legge su donnaglamour.it