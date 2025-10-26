Massimiliano Del Vecchio sottoposto a sorveglianza speciale

Latinatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sorveglianza speciale per Massimiliano Del Vecchio. I carabinieri del reparto operativo-nucleo investigativo di Latina gli hanno notificato oggi il decreto di applicazione della misura di sorveglianza speciale, emesso dalla terza sezione penale del tribunale di Roma su richiesta della Direzione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

