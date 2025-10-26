Massimiliano Del Vecchio sottoposto a sorveglianza speciale
Sorveglianza speciale per Massimiliano Del Vecchio. I carabinieri del reparto operativo-nucleo investigativo di Latina gli hanno notificato oggi il decreto di applicazione della misura di sorveglianza speciale, emesso dalla terza sezione penale del tribunale di Roma su richiesta della Direzione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Estradato Massimiliano Del Vecchio è arrivato a Fiumicino uno dei latitanti pericolosi per il narcotraffico Latitante, arrestato ad agosto in Spagna su mandato europeo, è stato estradato ed è arrivato ieri a bordo di un volo per Roma, Massimiliano Del Vecchio. - facebook.com Vai su Facebook
Interrogato dopo l'estradizione, Massimiliano Del Vecchio non parla - Al ritorno dalla Spagna è comparso davanti al giudice per l'inchiesta Risiko sul narcotraffico, ma non ha risposto alle domande ... Come scrive latinaoggi.eu