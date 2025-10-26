Massimiliano Del Vecchio sottoposto a sorveglianza speciale

Sorveglianza speciale per Massimiliano Del Vecchio. I carabinieri del reparto operativo-nucleo investigativo di Latina gli hanno notificato oggi il decreto di applicazione della misura di sorveglianza speciale, emesso dalla terza sezione penale del tribunale di Roma su richiesta della Direzione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

massimiliano vecchio sottoposto sorveglianzaSorveglianza per Del Vecchio: non sarà più libero di fuggire - Per ora è ristretto in carcere in regime di alta sicurezza, per effetto della custodia cautelare applicata nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Roma sulla presunta associazione per delinquere dedit ... Secondo latinaoggi.eu

Socialmente pericoloso, scatta la sorveglianza speciale - Del Vecchio è stato ritenuto persona socialmente pericolosa, perché – secondo quanto ricostruito dagli investigatori – vive abitualmente dei proventi di attività delittuose e risulta dedito alla ... Scrive latinaoggi.eu

