Massimiliano Del Vecchio sottoposto a sorveglianza speciale

Sorveglianza speciale per Massimiliano Del Vecchio. I carabinieri del reparto operativo-nucleo investigativo di Latina gli hanno notificato oggi il decreto di applicazione della misura di sorveglianza speciale, emesso dalla terza sezione penale del tribunale di Roma su richiesta della Direzione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

