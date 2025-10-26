Due tragedie enormi, due ragazzi tanto giovani e due destini tanto inaspettati quanto ingiusti: nel giro di una settimana la comunità di Pistoia e in particolare di Masotti frazione di Serravalle Pistoiese si è ritrovata a piangere due ragazzi che vi risiedevano, Matteo di 17 anni e Flavio di 19. Un duplice lutto che in una manciata di giorni ha sconvolto soprattutto la collettività giovanile e il mondo studentesco pistoiese, perché a quell’età gli studenti degli istituti superiori pistoiesi si conoscono tutti, si incontrano, si seguono sui social. Un sentimento di tristezza che anche ieri pomeriggio si avvertiva durante il maxiraduno motociclistico "statico" organizzato per ricordare Matteo Ducceschi, che sabato 18 marzo ha perso la vita in un incidente in sella alla sua moto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Masotti si stringe. Due ragazzi volati via. Il rombo dei motori. L’omaggio a Matteo