Maschere e spettacoli da paura | in 2.000 sul lungolago per Halloween

Leccotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pescate è già Halloween. I volontari dell'associazione Papà di Pescate - con il patrocinio dell'amministrazione comunale - hanno infatti portato in scena una spettacolare festa sul lungolago con maschere da paura e allestimenti horror. Un percorso stregato dall'ingresso in zona Kalkerin fino al. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Maschere Spettacoli Paura 2000