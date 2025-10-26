Marusic a DAZN | Dobbiamo muovere più velocemente la palla e provare a fare il secondo gol alla Juve

Marusic ha parlato così ai microfoni di DAZN nell’intervallo di Lazio Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Marusic ha parlato ai microfoni di DAZN nell’intervallo di Lazio Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A che al momento si trova sul risultato di 1-0. PAROLE – «Quando abbiamo la palla dobbiamo muoverla più velocemente e con più pazienza. Vogliamo provare a fare il secondo gol». TOP E FLOP DI LAZIO JUVE .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

