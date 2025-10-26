Marusic a DAZN | Dobbiamo muovere più velocemente la palla e provare a fare il secondo gol alla Juve
Marusic ha parlato così ai microfoni di DAZN nell'intervallo di Lazio Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Marusic ha parlato ai microfoni di DAZN nell'intervallo di Lazio Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A che al momento si trova sul risultato di 1-0. PAROLE – «Quando abbiamo la palla dobbiamo muoverla più velocemente e con più pazienza. Vogliamo provare a fare il secondo gol».
Bordocampista di Dazn parla di problema al ginocchio per Marusic e alla caviglia per Pellegrini. Il primo esce e fa segno di essersi stirato, il secondo esce con la borsa del ghiaccio sul ginocchio. #GenoaLazio
Lazio – Situazione aggiornamenti e scelte di formazione Per sostituire Tavares, ancora indisponibile, il candidato principale è Marusic, sebbene reduce da un leggero attacco febbrile. In caso di forfait, Provstgaard – già subentrato nel finale di Bergamo – rappr
Lazio, Marusic al 45': "Dobbiamo muovere la palla più veloce, vogliamo il secondo gol" - Adam Marusic, esterno della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del secondo tempo con la Juventus: "Quando abbiamo la palla dobbiamo muoverla.