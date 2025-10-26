Marusic a DAZN | Dobbiamo muovere più velocemente la palla e provare a fare il secondo gol alla Juve

Juventusnews24.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marusic ha parlato così ai microfoni di DAZN nell’intervallo di Lazio Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Marusic ha parlato ai microfoni di DAZN nell’intervallo di Lazio Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A che al momento si trova sul risultato di 1-0. PAROLE – «Quando abbiamo la palla dobbiamo muoverla più velocemente e con più pazienza. Vogliamo provare a fare il secondo gol». TOP E FLOP DI LAZIO JUVE .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

marusic a dazn dobbiamo muovere pi249 velocemente la palla e provare a fare il secondo gol alla juve

© Juventusnews24.com - Marusic a DAZN: «Dobbiamo muovere più velocemente la palla e provare a fare il secondo gol alla Juve»

Contenuti che potrebbero interessarti

marusic dazn dobbiamo muovereLazio, Marusic al 45': "Dobbiamo muovere la palla più veloce, vogliamo il secondo gol" - Adam Marusic, esterno della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del secondo tempo con la Juventus: "Quando abbiamo la palla dobbiamo muoverla. Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Marusic Dazn Dobbiamo Muovere