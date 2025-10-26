Martusciello | Nella lista di Mastella c’e un ex sindaco fermato ubriaco 

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Il capolista di Mastella fu fermato ubriaco alla guida, insultò gli agenti e poi chiese in diretta l’intervento di Mastella. È cronaca giudiziaria”. Lo dice il segretario regionale di Forza Italia in Campania Fulvio Martusciello parlando dell’ex sindaco di Cardito, in provincia di Napoli, Giuseppe Barra, mettendolo tra “ gli impresentabili di Fico”. “Mi sembra che nello schieramento di Fico – aggiunge – gli impresentabili siano più numerosi dei presentabili”. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

