Martusciello | Nella lista di Mastella c’e un ex sindaco fermato ubriaco 

Anteprima24.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Il capolista di Mastella fu fermato ubriaco alla guida, insultò gli agenti e poi chiese in diretta l’intervento di Mastella. È cronaca giudiziaria”. Lo dice il segretario regionale di Forza Italia in Campania Fulvio Martusciello parlando dell’ex sindaco di Cardito, in provincia di Napoli, Giuseppe Barra, mettendolo tra “ gli impresentabili di Fico”. “Mi sembra che nello schieramento di Fico – aggiunge – gli impresentabili siano più numerosi dei presentabili”. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

martusciello nella lista di mastella c8217e un ex sindaco fermato ubriaco160

© Anteprima24.it - Martusciello: “Nella lista di Mastella c’e un ex sindaco fermato ubriaco” 

Argomenti simili trattati di recente

Regionali Campania, Martusciello: «Se Mastella vuole candidare parenti lo faccia in Fratelli dItalia» - Vedo una folla di impresentabili alle porte della coalizione che vorrebbero essere candidati dopo averle trovate chiuse ... Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Martusciello Lista Mastella C8217e