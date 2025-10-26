Martusciello | Nella lista di Mastella c’e un ex sindaco fermato ubriaco
Tempo di lettura: < 1 minuto “ Il capolista di Mastella fu fermato ubriaco alla guida, insultò gli agenti e poi chiese in diretta l’intervento di Mastella. È cronaca giudiziaria”. Lo dice il segretario regionale di Forza Italia in Campania Fulvio Martusciello parlando dell’ex sindaco di Cardito, in provincia di Napoli, Giuseppe Barra, mettendolo tra “ gli impresentabili di Fico”. “Mi sembra che nello schieramento di Fico – aggiunge – gli impresentabili siano più numerosi dei presentabili”. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti simili trattati di recente
Martusciello, capilista dimostrano nuovo volto Forza Italia. 'Espressione società civile che non chiedono nulla a politica' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
In tantissimi oggi a #Caserta per presentare la lista di @forza_italia insieme a Martusciello, Benigni, Silvestro, Zannini e il nostro @Antonio_Tajani in collegamento! - X Vai su X
Regionali Campania, Martusciello: «Se Mastella vuole candidare parenti lo faccia in Fratelli dItalia» - Vedo una folla di impresentabili alle porte della coalizione che vorrebbero essere candidati dopo averle trovate chiuse ... Segnala ilmattino.it