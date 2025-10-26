Marrone e grigio l'abbinamento colore difficile ma elegante da prova ora

Non è la coppia più intuitiva della ruota cromatica, ma è tra le più sofisticate. Marrone e grigio, quando si incontrano, danno vita a un’eleganza sobria e intellettuale. Due tonalità neutre che, invece di annullarsi, si valorizzano a vicenda: ecco come abbinarle senza paura. Il calore terroso del primo bilancia la freddezza del secondo, creando un contrasto discreto ma di carattere. Attenzione però alle tonalità, non tutte regalano lo stesso effetto ultra chic. Il nuovo neutro? L’incontro tra marrone e grigio. Il look firmato Brandon Maxwell, presentato per l’autunno inverno 2025 2026, traduce alla perfezione le regole dell’abbinamento in questione. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Marrone e grigio, l’abbinamento colore difficile (ma elegante) da prova ora

Marrone e grigio, l'abbinamento colore difficile (ma elegante) da prova ora

