Marquez trionfa in Malesia | Bagnaia ko Bezzecchi terzo

Un trionfo in solitaria e la conquista del vice campionato mondiale: Alex Marquez chiude la sua stagione migliore in MotoGP dominando il Gran Premio della Malesia. Una vittoria che riscatta una carriera e sigilla un'annata di progressi costanti, su uno sfondo di dramma per l'Italia, con il ritiro di Pecco Bagnaia a soli tre giri dal termine mentre conduceva la lotta per il podio. Sul circuito umido di Sepang, Alex Marquez (Ducati Gresini) ha firmato una gara perfetta, la terza vittoria in carriera nella classe regina. Il pilota spagnolo ha approfittato di un iniziale duello tra Bagnaia e il rookie Pedro Acosta per costruire un margine insormontabile, amministrando poi il vantaggio fino al traguardo.

