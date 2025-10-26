Marotta | Rigore del Napoli nato da una valutazione dell’assistente
Tempo di lettura: < 1 minuto “Il Napoli ha legittimato la vittoria nel finale, ma il loro rigore è nato da una valutazione dell’assistente. L’arbitro non era in uan perfetta situazione di visuale dell’azione e non aveva fischiato”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta a Dazn alla fine del match contro il Napoli. “ Ripeto – ha detto – che il Napoli ha legittimato la vittoria nell’ultima mezz’ora e l’hanno meritata, ma quel rigore ha cambiato la direzione del match. La vittoria de Napoli è scaturita da quel rigore principalmente. Rocchi ha detto basta rigorini e quindi cerchiamo chiarezza nel capire cosa vuol dire rigorino e capire che strumenti ci sono per la decisione dell’arbitro e se interviene l’assistente che ha una visione minore rispetto all’arbitro, in una occasione non si può fare così. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
