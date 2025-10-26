Marotta protesta Chivu no L’arbitro divide i nerazzurri

Nessuna rabbia, ma fermezza. Al termine di un amaro Napoli-Inter, visto dal lato dei nerazzurri, i puntini sulle “i“ li mette Beppe Marotta, anche se con un punto di vista che non è quello di Cristian Chivu. E quando si presenta la massima carica, è il segnale che qualcosa non è andato per il verso giusto. Nello specifico, oltre al risultato, il rigore fischiato a favore degli avversari. "Non riesco a capire - afferma ai microfoni di Dazn -. Il Napoli ha legittimato la vittoria, quando vinci 3-1 c’è poco da discutere, ma l’episodio del rigore è determinante. L’arbitro non aveva fischiato, meglio di lui non poteva vedere nessuno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Marotta protesta, Chivu no. L’arbitro divide i nerazzurri

Beppe Marotta non le manda a dire e protesta dopo Napoli-Inter decisa anche da un rigore concesso su segnalazione dell'assistente. Queste le parole del presidente dell'Inter: "La mia presenza è un contributo che voglio dare al sistema: al di là del Napoli che

Marotta protesta, Chivu no. L'arbitro divide i nerazzurri - Il presidente: "Risultato giusto, però quel penalty ha cambiato gli equilibri".

Napoli-Inter, Marotta si lamenta per il rigorino, Conte lo gela e prende in giro Chivu: "Ha mandato il papà…" - Inter: Marotta protesta per il rigorino agli azzurri, risposta al veleno di Conte che prende in giro Chivu

Antonio contro tutti: Chivu, Inzaghi, Lautaro e Marotta - "L'ho allenato, per me è un grande giocatore, non ho avuto la possibilità di conoscerlo sul piano umano".