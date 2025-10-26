Marotta alla Rai | Non è rigore oggi un’interpretazione inedita Vorrei capire una cosa
Inter News 24 Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato così del calcio di rigore concesso al Napoli che ha indirizzato la gara del Maradona. Arrivano altre dichiarazioni da parte del presidente nerazzurro Beppe Marotta nel postpartita di Napoli Inter, stavolta ai microfoni di Rai Sport. SUL RIGORE – « Il mio intervento mira a cercare di dare un contributo di analisi a questa decisione presa dall’arbitro perché si fa un po’ di confusione. In questo caso la decisione dell’arbitro è stata condizionata da quello che stato un suggerimento da parte dell’assistente, dopo che lui era in una posizione assolutamente migliore. 🔗 Leggi su Internews24.com
