Marineo il consigliere comunale Vincenzo Daidone aderisce alla Lega
“La Lega continua a crescere e a consolidare la propria presenza nei territori. Oggi accogliamo nel partito Vincenzo Daidone, consigliere comunale a Marineo, da sempre impegnato nel sociale e vicino alle fasce più deboli, oltre che attivo nel mondo sindacale”. Lo afferma Giuseppe Amodeo, vice. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
