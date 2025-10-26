Marina Berlusconi contro le due facce della giustizia L’Anm | Errori fisiologici Insorge Forza Italia
(Adnkronos) – Dopo la sentenza della Corte di Cassazione che esclude legami tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell'Utri e Cosa nostra, torna a infiammarsi lo scontro tra politica e magistratura, anche in vista dell'approvazione finale in Parlamento della legge costituzionale sulla separazione delle carriere. Ad accendere le polveri un intervento su 'Il Giornale' di ieri mattina . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
