Marina Berlusconi attacca le toghe scontro con l’Anm
La sentenza della Corte di Cassazione ha escluso legami tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri e Cosa nostra. Ieri in un intervento su Il Giornale Marina Berlusconi ha accusato la giustizia . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
