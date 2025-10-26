MARIGOLD | IYO SKY trionfa nel suo ritorno in Giappone

Zonawrestling.net | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poche ore fa è andato in scena un nuovo show della Marigold, nello specifico Grand Destiny. Nell’evento in questione è andato in scena un main event che celebra due icone della federazione e, probabilmente, l’ultimo definitivo scontro tra le due, ovvero IYO SKY vs Mayu Iwatani. A trionfare è stata l’ex campionessa femminile della WWE che ha quindi chiuso questa storica rivalità. Ecco di seguito i risultati completi dello show: Kizuna Tanaka  (w Yumi Fukawa ) sconfigge Shinno  (w Michiko Omukai ). Gauntlet Tag Team Match: Gigaton  &  Shoko Koshino  sconfiggono Chanyota  &  Erina Yamanaka  and  Darkness Revolution  ( Nagisa Nozaki  &  Rea Seto ) and  Hummingbird  &  Nao Ishikawa  and  Komomo Minami  & Yuuka Yamazaki and  Minami Yuuki  &  Nagisa Tachibana. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

marigold iyo sky trionfa nel suo ritorno in giappone

© Zonawrestling.net - MARIGOLD: IYO SKY trionfa nel suo ritorno in Giappone

Scopri altri approfondimenti

marigold iyo sky trionfaMARIGOLD: IYO SKY trionfa nel suo ritorno in Giappone - Poche ore fa è andato in scena un nuovo show della Marigold, nello specifico Grand Destiny ... Da zonawrestling.net

Cerca Video su questo argomento: Marigold Iyo Sky Trionfa