MARIGOLD | IYO SKY trionfa nel suo ritorno in Giappone

Poche ore fa è andato in scena un nuovo show della Marigold, nello specifico Grand Destiny. Nell’evento in questione è andato in scena un main event che celebra due icone della federazione e, probabilmente, l’ultimo definitivo scontro tra le due, ovvero IYO SKY vs Mayu Iwatani. A trionfare è stata l’ex campionessa femminile della WWE che ha quindi chiuso questa storica rivalità. Ecco di seguito i risultati completi dello show: Kizuna Tanaka (w Yumi Fukawa ) sconfigge Shinno (w Michiko Omukai ). Gauntlet Tag Team Match: Gigaton & Shoko Koshino sconfiggono Chanyota & Erina Yamanaka and Darkness Revolution ( Nagisa Nozaki & Rea Seto ) and Hummingbird & Nao Ishikawa and Komomo Minami & Yuuka Yamazaki and Minami Yuuki & Nagisa Tachibana. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

