Dopo Napoli-Inter, la polemica non si spegne. La direzione dell’arbitro Maurizio Mariani è finita nel mirino della stampa, che ha stroncato la sua prestazione con voti bassissimi e giudizi severi. I quotidiani sportivi hanno criticato la gestione dei rigori, il controllo della gara e la confusione nelle decisioni chiave. Un verdetto unanime che alimenta il dibattito in Serie A su arbitri e VAR. I giudizi dei quotidiani: “Partita pessima, confusione totale”. Il Corriere dello Sport non usa mezzi termini e assegna un 4 secco a Mariani. “Pessima partita per Mariani: un rigore con tanti dubbi dato dall’assistente, uno chiaro dato con l’OFR. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

Mariani già in clima Halloween, la prestazione in Napoli-Inter è horror: i voti dei quotidiani lo distruggono