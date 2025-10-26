Maria Pia De Vito pubblica Buarqueana | un ponte poetico tra Napoli e Rio

Si chiama Buarqueana il nuovo album di Maria Pia De Vito, in uscita venerdì 24 ottobre su cd e digitale per la Parco della Musica Records, con la partecipazione straordinaria di Chico Buarque e Mônica Salmaso. Un nuovo viaggio musicale di Maria Pia De Vito: “Buarqueana” esce il 24 ottobre 2025. Si intitola Buarqueana il nuovo album di Maria Pia De Vito, in uscita venerdì 24 ottobre 2025 in CD e digitale per Parco della Musica Records. Un disco che porta la firma della cantante e compositrice napoletana, con la partecipazione straordinaria di Chico Buarque e Mônica Salmaso, registrato a Rio de Janeiro. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

