Si chiama  Buarqueana  il nuovo album di  Maria Pia De Vito, in uscita  venerdì 24 ottobre  su cd e digitale per la Parco della Musica Records, con la partecipazione straordinaria di  Chico Buarque  e  Mônica Salmaso. Un nuovo viaggio musicale di Maria Pia De Vito: “Buarqueana” esce il 24 ottobre 2025. Si intitola Buarqueana il nuovo album di Maria Pia De Vito, in uscita venerdì 24 ottobre 2025 in CD e digitale per Parco della Musica Records. Un disco che porta la firma della cantante e compositrice napoletana, con la partecipazione straordinaria di Chico Buarque e Mônica Salmaso, registrato a Rio de Janeiro. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

maria pia de vito pubblica buarqueana un ponte poetico tra napoli e rio

