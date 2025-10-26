Maria Pia De Vito pubblica Buarqueana | un ponte poetico tra Napoli e Rio
Si chiama Buarqueana il nuovo album di Maria Pia De Vito, in uscita venerdì 24 ottobre su cd e digitale per la Parco della Musica Records, con la partecipazione straordinaria di Chico Buarque e Mônica Salmaso. Un nuovo viaggio musicale di Maria Pia De Vito: “Buarqueana” esce il 24 ottobre 2025. Si intitola Buarqueana il nuovo album di Maria Pia De Vito, in uscita venerdì 24 ottobre 2025 in CD e digitale per Parco della Musica Records. Un disco che porta la firma della cantante e compositrice napoletana, con la partecipazione straordinaria di Chico Buarque e Mônica Salmaso, registrato a Rio de Janeiro. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
Maria Pia De Vito, in napoletano le canzoni di Chico Buarque - I capolavori di Chico Buarque tradotti in napoletano e reinterpretati da una delle grandi voci del jazz italiano. Riporta ansa.it
Maria Pia De Vito – “Core/Coraçao” accorcia le distanze tra Rio e Napoli - Maria Pia De Vito, una delle più raffinate, emozionanti e versatili vocalist europee, in grado di oltrepassare i confini del ... Secondo panorama.it
Italiana lança álbum com músicas de Chico Buarque em napolitano - A cantora italiana Maria Pia De Vito, uma das grandes vozes do jazz do país, lançou um álbum intitulado "Buarqueana", que reúne algumas das principais músicas do brasileiro Chico Buarque traduzidas ... Riporta ansabrasil.com.br