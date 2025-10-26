Maria Federica Ubaldi | Porta a porta non sostenibile; il Comune studi nuove soluzioni

Abbiamo presentato una mozione in cui impegniamo il Sindaco e la Giunta a realizzare uno studio di fattibilità per superare l’attuale raccolta dei rifiuti ‘porta a porta’ nel centro storico adottando soluzioni tecnologicamente più avanzate e che non creino disagi ai cittadini. Nella mattina di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it