Maria Federica Ubaldi | Porta a porta non sostenibile; il Comune studi nuove soluzioni
Abbiamo presentato una mozione in cui impegniamo il Sindaco e la Giunta a realizzare uno studio di fattibilità per superare l’attuale raccolta dei rifiuti ‘porta a porta’ nel centro storico adottando soluzioni tecnologicamente più avanzate e che non creino disagi ai cittadini. Nella mattina di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
L’adesione di “L’Altra Parma” segue quella - immediata ed intrinseca - di Civiltà Parmigiana, che Maria Federica Ubaldi già rappresenta in Consiglio Comunale come capogruppo. - facebook.com Vai su Facebook
Giubileo 2025: aperta la Porta Santa a Santa Maria Maggiore - Rolandas Makrickas, su mandato del Papa, ha aperto la Porta Santa di Santa Maria Maggiore, una delle quattro basiliche papali situata sulla sommità del Colle Esquilino. Si legge su agensir.it