Margherito c' è tempo per tornare a casa in scena a Cantalupa
Margherita, in occitano Margherito, era una donna eco-sostenibile senza saperlo. Margherita era sola senza esserlo. Conosceva poesie e canzoni, era depositaria di racconti tramandati da generazioni e aveva un legame intimo e ancestrale con il cielo e con le stelle. Una figura archetipica, un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Margherito - c’è tempo per tornare a casa - Venerdì 10 gennaio, giochiamo in casa e presenteremo al nostro amato pubblico del Mulino l’ultima produzione teatrale firmata Mulino ad Arte, Margherito – c’è tempo per tornare a casa, scritta da ... Riporta cronacatorino.it
"Margherito, c’è tempo per tornare a casa": Santibriganti al Teatro Civico di Busca - Sabato 18 gennaio alle ore 21 al Teatro Civico Busca andrà in scena Margherito, c’è tempo per tornare a casa, spettacolo ispirato alla storia di Margherita anziana donna di montagna ... Secondo cuneocronaca.it