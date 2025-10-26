Margherito c' è tempo per tornare a casa in scena a Cantalupa

Margherita, in occitano Margherito, era una donna eco-sostenibile senza saperlo. Margherita era sola senza esserlo. Conosceva poesie e canzoni, era depositaria di racconti tramandati da generazioni e aveva un legame intimo e ancestrale con il cielo e con le stelle. Una figura archetipica, un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

