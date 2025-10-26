Mareggiate la costa in ginocchio Persiani sbotta | Ora basta la Regione deve muoversi

Marina di Massa, 26 ottobre 2025 – Inevitabili, con l’autunno, sono arrivate anche le mareggiate a devastare nuovamente la costa di Marina di Massa. Dopo i forti temporali che hanno provocato allagamenti un po’ ovunque. Stabilimenti balneari seriamente danneggiati, spiaggia ridotta al lumicino, strade invase dall’acqua. Sono anni che registriamo questa devastazione, che cittadini, associazioni e operatori turistici protestano lanciando appelli. Ma tutto resta fermo com’è. E, va detto, solo il progetto di ampliamento del porto di Carrara – primo responsabile dell’erosione – e l’interessamento anche della vicina Versilia hanno un po’ smosso le acque, riaccendendo il dibattito sulla costa apuana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

