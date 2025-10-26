Marco Odermatt vince il primo gigante di Coppa del Mondo a Soelden
SOELDEN (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Marco Odermatt vince il gigante di Soelden, primo appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 20252026. 1'56?03 il tempo combinato dello svizzero, che precede l'austriaco Marco Schwarz (+0?27) e il norvegese Atle Lie McGrath (+0?27). Ai piedi del podio l'altro austriaco Stefan Brennsteiner (+0?39). Grande rimonta di Alex Vinatzer, che termina ottavo con 12 posizioni recuperate. A punti anche Luca De Aliprandini (22°) e Giovanni Borsotti (24°). – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). 🔗 Leggi su Iltempo.it
