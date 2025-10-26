marco odermatt apre con una vittoria a soelden rimonta da 13 posizioni per vinatzer

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino riparte nel segno di Marco Odermatt. Lo svizzero timbra subito la prima vittoria della sua stagione, trionfando nel gigante di Soelden. Una gara che è stata a rischio cancellazione per via di una nevicata tra la prima e la seconda manche, con la FIS che ha ritardato di un’ora la partenza. Odermatt ha confermato la leadership di metà gara, battendo di 24 centesimi l’austriaco Marco Schwarz, che era staccato di un solo centesimo dopo la prima manche. Sul podio ci sale anche il norvegese Atle Lie McGrath, che ha recuperato quattro posizioni rispetto alla prima manche, concludendo a 27 centesimi dal vincitore. 🔗 Leggi su Oasport.it

