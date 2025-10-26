Marco Bellocchio | Prima di morire vorrei tornare a fare film più piccoli come I pugni in tasca

Vanityfair.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il regista di Esterno notte, durante una masterclass alla Festa del Cinema di Roma, ha parlato del suo primo film che ha sorpresa «è stato il più redditizio» della sua storia. E dire che allora aveva anche un altro sogno: essere come Marlon Brando. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

marco bellocchio prima di morire vorrei tornare a fare film pi249 piccoli come i pugni in tasca

© Vanityfair.it - Marco Bellocchio: «Prima di morire vorrei tornare a fare film più piccoli, come «I pugni in tasca»

Contenuti che potrebbero interessarti

marco bellocchio prima morireMarco Bellocchio: «Prima di morire vorrei tornare a fare film più piccoli, come I pugni in tasca» - Il regista di Esterno notte, durante una masterclass alla Festa del Cinema di Roma, ha parlato del suo primo film che ha sorpresa «è stato il più redditizio» della sua storia. Da vanityfair.it

marco bellocchio prima morireBellocchio, alcuni compromessi sono inaccettabili - Nel percorso di regista "ho fatto anche delle scelte stravaganti, giudicate pazzesche se non distruttive, che poi sono state rivalutate. Segnala ansa.it

Portobello: l'arresto di Enzo Tortora nella prima clip e poster della serie di Marco Bellocchio - Portobello: l'arresto di Enzo Tortora nella prima clip e poster della serie di Marco Bellocchio Portobello: l'arresto di Enzo Tortora nella prima clip e poster della serie di Marco Bellocchio Ad ... Scrive movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Marco Bellocchio Prima Morire