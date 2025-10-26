Marco Bellocchio | Prima di morire vorrei tornare a fare film più piccoli come I pugni in tasca

Il regista di Esterno notte, durante una masterclass alla Festa del Cinema di Roma, ha parlato del suo primo film che ha sorpresa «è stato il più redditizio» della sua storia. E dire che allora aveva anche un altro sogno: essere come Marlon Brando. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Marco Bellocchio: «Prima di morire vorrei tornare a fare film più piccoli, come «I pugni in tasca»

