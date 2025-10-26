Marcia su Roma oltre mille manifestanti al corteo di Predappio E torna il saluto romano davanti alla cripta di Mussolini

Erano oltre mille a prima vista. Circa 700 persone per la questura. Domenica mattina si è svolta la commemorazione del 103esimo anniversario della Marcia su Roma a Predappio, il paese natale di Benito Mussolini. Il corteo è partito alle 10,30 dalla piazza per raggiungere il cimitero di San. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

La consueta manifestazione nell’anniversario della marcia su Roma si sdoppia - facebook.com Vai su Facebook

Domenica a Predappio per celebrare la marcia su Roma tornano il saluto romano e Forza Nuova. Italia 2025. Il mio pezzo su @repubblica - X Vai su X

Saluti romani al raduno di Predappio, oltre mille nostalgici del fascismo ricordano la marcia su Roma - Secondo gli organizzatori c'erano oltre mille persone a Predappio, al corteo che ha commemorato la marcia su Roma e si è concluso alla cripta di Benito ... Si legge su fanpage.it

Oltre mille a raduno di Predappio, tornano i saluti romani - i manifestanti che questa mattina hanno preso parte alla camminata dalla piazza di Predappio, il paese natale di Benito Mussolini sulla collina forlivese, al ... Segnala ansa.it

Oltre mille manifestanti al raduno di Predappio, tornano i saluti romani - In migliaia questa mattina hanno preso parte alla camminata dalla piazza di Predappio, il paese natale di Benito Mussolini sulla collina forlivese, al cimitero di San Cassiano per la commemorazione de ... Segnala msn.com