Marcia su Roma oltre mille manifestanti al corteo di Predappio E torna il saluto romano davanti alla cripta di Mussolini

Forlitoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erano oltre mille a prima vista. Circa 700 persone per la questura. Domenica mattina si è svolta la commemorazione del 103esimo anniversario della Marcia su Roma a Predappio, il paese natale di Benito Mussolini. Il corteo è partito alle 10,30 dalla piazza per raggiungere il cimitero di San. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

