Marcia su Roma 700 a Predappio e tornano i saluti romani Forza Nuova annulla il proprio corteo | Denunciamo il questore

Predappio, 26 ottobre 2025 - Settecento camicie nere (dati della Questura, sono mille per gli organizzatori) hanno partecipato al corteo nel 103° anniversario della marcia su Roma nella mattinata. Forza Nuova, a cui la Questura aveva prescritto di spostarsi alle 15, ha annullato il secondo corteo della giornata. A Predappio, il paese in cui Benito Mussolini è nato ed è sepolto, era presente anche il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore: a pochi minuti dalla partenza, davanti ai cronisti, ha annunciato che i propri aderenti avrebbero partecipato al corteo organizzato dalle pronipoti del duce, Orsola e Vittoria Mussolini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marcia su Roma, 700 a Predappio e tornano i saluti romani. Forza Nuova annulla il proprio corteo: "Denunciamo il questore"

