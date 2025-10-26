Marcia su Roma 700 a Predappio e tornano i saluti romani Forza Nuova annulla il proprio corteo | Denunciamo il questore

Ilrestodelcarlino.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Predappio, 26 ottobre 2025 - Settecento camicie nere (dati della Questura, sono mille per gli organizzatori) hanno partecipato al corteo nel 103° anniversario della marcia su Roma nella mattinata. Forza Nuova, a cui la Questura aveva prescritto di spostarsi alle 15, ha annullato il secondo corteo della giornata. A Predappio, il paese in cui Benito Mussolini è nato ed è sepolto, era presente anche il segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore: a pochi minuti dalla partenza, davanti ai cronisti, ha annunciato che i propri aderenti avrebbero partecipato al corteo organizzato dalle pronipoti del duce, Orsola e Vittoria Mussolini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

marcia su roma 700 a predappio e tornano i saluti romani forza nuova annulla il proprio corteo denunciamo il questore

© Ilrestodelcarlino.it - Marcia su Roma, 700 a Predappio e tornano i saluti romani. Forza Nuova annulla il proprio corteo: "Denunciamo il questore"

Contenuti che potrebbero interessarti

marcia roma 700 predappioMarcia su Roma, 700 a Predappio e tornano i saluti romani. Forza Nuova annulla il proprio corteo: "Denunciamo il questore" - Cosa è successo stamattina nel paese in cui Benito Mussolini è nato ed è sepolto. Secondo ilrestodelcarlino.it

marcia roma 700 predappioPredappio, oltre 1000 al raduno nel paese natale di Mussolini. E tornano i saluti romani (anche se la famiglia aveva chiesto di non farli) - i manifestanti hanno preso parte alla camminata dalla piazza del paese natale di Benito Mussolini sulla collina ... Riporta msn.com

marcia roma 700 predappioOltre mille al raduno di Predappio, tornano i saluti romani - i manifestanti che questa mattina hanno preso parte alla camminata dalla piazza di Predappio, il paese natale di Benito Mussolini sulla ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Marcia Roma 700 Predappio