Marche Agenas | regione virtuosa nella risposta a ictus trauma ed emergenze
La Regione Marche si conferma tra le realtà più virtuose in Italia nella gestione delle reti tempo-dipendenti, fondamentali per garantire interventi tempestivi in situazioni sanitarie critiche come ictus, infarto cardiaco, trauma grave ed emergenza-urgenza. I risultati collocano le Marche tra le prime regioni per governance della programmazione sanitaria ed efficienza dei percorsi assistenziali, insieme a Campania, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna. I dati. I dati emergono dalla Quarta Indagine Nazionale sullo stato di attuazione delle reti tempo-dipendenti, presentata oggi a Roma dall’ Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regional i (Agenas), basata sull’ analisi 2023 di indicatori di processo e di esito relativi a governance, organizzazione e performance clinica delle reti regionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it
