Maratonina 1700 partecipanti alla 26esima edizione

Arezzo, 26 ottobre 2025 – Una Maratonina di Arezzo grandi numeri. Ben 1700 partecipanti alla 26esima edizione, un migliaio a livello agonistico, con partenza da via Crispi e dopo due giri in città, il consueto arrivo in via Roma. Pregevole come sempre l'organizzazione dell'UP Policiano, in testa Fabio Sinatti. Consueto dominio africano in campo maschile con il successo del burundiano Jean Marie Niyomikuza, 27 anni, col tempo di 1h2'46" e in questa stagione vincitore della mezza maratona di Torino. Arrivo solitario quello del quotato podista, poi due keniani Simon Ekidor e Boniface Njiru, quarto e quinto posto per due marocchini, Benhamdane e Jamali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maratonina, 1700 partecipanti alla 26esima edizione

News recenti che potrebbero piacerti

Maratonina, 1700 partecipanti alla 26esima edizione - Un migliaio a livello agonistico, con partenza da via Crispi e dopo due giri in città, il consueto arrivo in via Roma ... Scrive lanazione.it

La Maratonina accende Arezzo: mille al via. Attesi i big per l’appuntamento dell’anno - Podismo: spettacolo e impegno con "Cuore in corsa" e raccolta fondi per defibrillatori e scuole. Segnala msn.com